Не суперракета, не снаряды и не солдаты: Озвучено обещание Путина Северной Корее, которое не понравится Западу
Ким Чен Ын приехал на встречу с Владимиром Путиным не с пустыми руками, а уедет и вовсе с переполненными.
Комментарии
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Все это для победы России!
Местоположение Северной Кореи ничуть не лучше местоположения Приморского края. И нет никакого смысла строить в Северной Корее воздушные или какие-ещё либо хабы, потому что от Владивостока до Северной Кореи всего 479 километров. А места для строительства наших "хабов" в Приморском крае и так предостаточно, начиная от морских портов и заканчивая воротами в космос. 😀 Вот там и надо строить, что и делается.
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