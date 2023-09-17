Неспешный разговор

20 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍"Россия намного с...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Вы сами ответили на вопрос...против Кореи введены санкции ООНЧто нам стоит обо...
  • Роман
    А вводить против России незаконные санкции без решения ООН можно?Что нам стоит обо...

Не суперракета, не снаряды и не солдаты: Озвучено обещание Путина Северной Корее, которое не понравится Западу

Не суперракета, не снаряды и не солдаты: Озвучено обещание Путина Северной Корее, которое не понравится Западу

Ким Чен Ын приехал на встречу с Владимиром Путиным не с пустыми руками, а уедет и вовсе с переполненными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Все это для победы России!
Ответить
11 час.
Александр Почекунин
Ответить
4 час.
Александр Симаков
Местоположение Северной Кореи ничуть не лучше местоположения Приморского края.  И нет никакого смысла строить в Северной Корее воздушные или какие-ещё либо хабы, потому что от Владивостока до Северной Кореи всего 479 километров.  А места для строительства наших &quot;хабов&quot; в Приморском крае  и так предостаточно, начиная от морских  портов и заканчивая воротами в космос.  😀 Вот там и надо строить, что и делается.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх