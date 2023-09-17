Не суперракета, не снаряды и не солдаты: Озвучено обещание Путина Северной Корее, которое не понравится Западу

Александр Симаков

Местоположение Северной Кореи ничуть не лучше местоположения Приморского края. И нет никакого смысла строить в Северной Корее воздушные или какие-ещё либо хабы, потому что от Владивостока до Северной Кореи всего 479 километров. А места для строительства наших "хабов" в Приморском крае и так предостаточно, начиная от морских портов и заканчивая воротами в космос. 😀 Вот там и надо строить, что и делается.