Оборот пищевой промышленности Москвы в первом полугодии 2024 года вырос на 8,7%

Оборот столичных производителей пищевой промышленности в январе – июне 2024 года достиг почти 382 миллиардов рублей, увеличившись на 8,7% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.