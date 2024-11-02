Автомобили столкнулись на Киевском шоссе, движение затруднено

За последние дни в Москве и Московской области произошла серия дорожно-транспортных происшествий. Наиболее серьезное происшествие произошло на 20-м километре Киевского шоссе, где столкнулись несколько автомобилей.
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