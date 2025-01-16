Кандидат в госсекретари США допустил отмену антироссийских санкций

США могут использовать санкции в качестве рычага давления на Россию во время переговоров по Украине. Об этом заявил кандидат в госсекретари США Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом.
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