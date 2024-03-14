Производитель центробежных концентраторов из Шелехова стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Еще одно предприятие в Иркутской области вошло в нацпроект “Производительность труда”. Это компания из Шелехова, которая выпускает центробежные концентраторы для горно-обогатительной отрасли – «Сервис ТехноПром».
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