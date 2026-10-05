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Газета.ру

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В Нижнем Новгороде нашли еще одно расчлененное тело

В Нижнем Новгороде нашли еще одно расчлененное тело

В Нижнем Новгороде обнаружили еще одно расчлененное тело. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.«Еще один человек найден убитым по делу нижегородского расчленителя — по данным «Базы», это родственник двух обнаруженных в кузове грузовика женщин», — говорится в публикации.

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