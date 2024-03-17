Что происходит в Белгороде: в городе снова раздались взрывы

Украинцы продолжают обстреливать регионОчевидцы сообщили, что в Белгороде раздались звуки взрывов. Ранее власти региона предупредили местных жителей о ракетной опасности и попросили укрыться в безопасном месте.
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