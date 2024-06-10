Обойтись жесткостью

Заседание совета директоров Банка России, состоявшееся 7 июня, на котором в четвертый раз с декабря 2023-го регулятор сохранил ключевую процентную ставку в 16%, оказалось самым непредсказуемым с начала года.
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