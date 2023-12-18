Последняя помощь, санкции посмертно

США в конце декабря объявят новый пакет помощи Украине, он будет последним — Белый дом. ЕС впервые решил оставлять в силе санкции против россиян посмертно, чтобы исключить "риски финансирования" СВО — Совет ЕС.
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