Некоммерческая организация Open Society* Justice, живущая на деньги Джорджа Сороса, и несколько других ее заединщиц вроде Amnesty International обратились в Государственный совет Франции с жалобой на действия полиции и жандармерии Как указывается в 220-страничном докладе, меры по поддержанию порядка — в частности, проверка личности — обусловлены, как отмечают юристы Open Society Justice, прежде всего расовыми предрассудками самих правоохранителей, поскольку проверяют документы практически всегда лишь у "лиц иной этничности и иного цвета кожи, чем белый", как и сама просьба предъявить документы почти всегда касается лишь тех, кто отличается расово.