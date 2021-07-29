News Front - Новостной Фронт

8 410 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Пока республики были в составе СССР у них все было хорошо. Сейчас у всех все плохо. Наша сила была в единстве.EUobserver: К 30-...
  • Борис Леонтьев
    Он настолько глуп, что надеется что ему удастся свалить? И Зеленского, и Порошенко и Авакова и прочих фашистов, котор...Зеленский потребо...
  • Валерий Греков
    У меня много друзей евреев, но зеленский один из самых поганых жидов!!!Зеленский потребо...

Сорос будет сеять хаос

Сорос будет сеять хаос

Некоммерческая организация Open Society* Justice, живущая на деньги Джорджа Сороса, и несколько других ее заединщиц вроде Amnesty International обратились в Государственный совет Франции с жалобой на действия полиции и жандармерии Как указывается в 220-страничном докладе, меры по поддержанию порядка — в частности, проверка личности — обусловлены, как отмечают юристы Open Society Justice, прежде всего расовыми предрассудками самих правоохранителей, поскольку проверяют документы практически всегда лишь у "лиц иной этничности и иного цвета кожи, чем белый", как и сама просьба предъявить документы почти всегда касается лишь тех, кто отличается расово.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Юрий
Эту крысу давно пора отправить в мир иной.

Картина дня

наверх