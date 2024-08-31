Уголовное дело возбудили после пропажи Ми-8 с туристами на Камчатке

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили после пропажи вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
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