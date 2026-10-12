В МГУ прошло открытие международного фестиваля Наука 0+

С 9 до 11 октября в Москве прошел Международный фестиваль НАУКА 0+. В этом году программа была посвящена теме «Твоя космическая Вселенная» и приурочена к 65-летию первого полета человека в космос.
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