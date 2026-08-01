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Царьград

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Михаил Мурашко анонсировал переход на электронные рецепты в этом году

Михаил Мурашко анонсировал переход на электронные рецепты в этом году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о готовности России к внедрению электронных рецептов. Проект нормативного акта уже разработан, остаётся согласовать процедуру и запустить электронную систему для рецептов на лекарства в ближайшее время.

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