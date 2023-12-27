Игорь Ларионов дал комментарии после победы «Торпедо» над «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б), а также рассказал, что происходило в концовке встречи с голкипером Иваном Кульбаковым, сообщает Sports.
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