Игорь Ларионов дал комментарии после победы «Торпедо» над «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б), а также рассказал, что происходило в концовке встречи с голкипером Иваном Кульбаковым, сообщает Sports.