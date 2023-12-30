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Закон, порядок, государство

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Полицейские и общественники Краснодарского края продолжают принимать участие в акции «Полицейский Дед Мороз»

Полицейские и общественники Краснодарского края продолжают принимать участие в акции «Полицейский Дед Мороз»

В Абинске сотрудники полиции, облачась в костюмы Дед Мороза и Снегурочки, приехал в гости к подросткам в спортивную школу.

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