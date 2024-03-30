Михаил Мурашко встретился с медиками, которые спасали раненых в «Крокус Сити Холле»

Медработники рассказали министру здравоохранения, как была организована работа Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провёл встречу с врачами, фельдшерами, медбратьями и медсёстрами, которые первыми прибыли на место и спасали раненых при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.