Татьяна Моисеева: Сегодня, как никогда, важна четкая гражданская позиция каждого, кто неравнодушен к судьбе своей страны

Моисеева Татьяна, руководитель отдела по делам ГО и ЧС администрации Пеновского муниципального округа: Сегодня, как никогда, важна четкая гражданская позиция каждого, кто неравнодушен к судьбе своей страны, своей семьи, отчего дома.
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