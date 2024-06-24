Татьяна Моисеева: Сегодня, как никогда, важна четкая гражданская позиция каждого, кто неравнодушен к судьбе своей страны

Моисеева Татьяна, руководитель отдела по делам ГО и ЧС администрации Пеновского муниципального округа: Сегодня, как никогда, важна четкая гражданская позиция каждого, кто неравнодушен к судьбе своей страны, своей семьи, отчего дома.