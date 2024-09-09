Постпредство: голословные обвинения РФ от Украины зашкаливали на сессии МАГАТЭ

Официальный Telegram-канал пресс-секретаря Постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене Сурен Агаджанян Количество голословных обвинений в адрес России зашкаливало на открытии сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
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