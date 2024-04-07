В Звездном городке Марину Василевскую и Олега Новицкого встречали как настоящих героев

Марину Василевскую на Земле встречали ромашками и яблочным соком. Несмотря на усталость после сильнейших перегрузок, которые испытывает человек при спуске с МКС, она улыбалась и искренне благодарила всех за внимание.
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