В Петербурге значительно увеличилось количество предложений по аренде жилья

Август стал рекордным месяцем по активности арендаторов В последние месяцы наблюдается рост на рынке долгосрочной аренды в Петербурге, что может быть связано с переходом вторичного жилья на рынок недвижимости после повышения ключевой и ипотечных ставок.
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