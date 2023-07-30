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Дмитрий Васильев: «В структуре IBU находятся ярые русофобы. В ближайшей перспективе возвращение российского биатлона маловероятно»

«Какие перспективы у российского биатлона в среднесрочной перспективе? Думаю, в ближайшей перспективе возвращение российского биатлона на международную арену маловероятно.

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