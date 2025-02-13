Александр Лазарев: «Украина и Россия»: мирное соглашение или отложенная кровавая война?

Какие последствия может иметь восстановление Украины за счёт средств Европейского союза? Каковы возможные последствия нового вооружённого конфликта между Украиной и Россией? Как санкции на импорт газа и нефти, а также их возможное снятие со стороны США и ЕС отразятся на российской экономике и мировом рынке? С 14 по 16 февраля текущего года состоится 61-я Мюнхенская конференция по безопасности, на которую приедет спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог с уже анонсированным и многими ожидаемым «Мирным планом Трампа».