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Теперь их стало больше

Теперь их стало больше

Этапы большого пути "Операции Ы". Первая фотография "Герани" серии Ы за номером 004. 2022-й год.А это обломок "Герани" серии Ы в начале февраля 2025 года.

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