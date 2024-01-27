Новости Хард- Рока этой недели

Январь наконец-то закончился! Ну, по крайней мере, почти - и, надо сказать, ни минутой раньше. Однако он оставил нам несколько прощальных подарков в виде даты первого крупного релиза в 2024 году, принеся новые альбомы от Lucifer, Static-X и, возможно, самое главное, Bright & Black, первого реального претендента на звание металлического альбома 2024 года.