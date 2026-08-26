Шеф ЦРУ в Москве: С чем «личный разведчик Трампа» прилетал к Путину — что говорят западные СМИ и что — Скотт Риттер

Алексей Тан

"" администрация США приказала киевскому режиму прекратить любые удары по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России до конца дня 26 августа."" ============ : В Москве ОНИ, решают вопрос о СПАСЕНИИ Израиля и Украины.... А вопрос с Ираном (персами) и Ормузом,... так тот решается... ТОЛЬКО в ПЕКИНЕ!!!. ------------- И этот "узел".... могут разрубить, только Пекин и Москва!!!... а сионистам и их подстилкам (англосаксам)... языки в ЖОПУ пора засунуть.