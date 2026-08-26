«Запад проиграл. Теперь вопрос в том, как Соединенным Штатам выйти из сложившейся ситуации, сохранив лицо» Константин Ольшанский На фото: директор ЦРУ Джон Рэтклифф (Фото: Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС) Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию пытались замаскировать всеми способами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии