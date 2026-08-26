БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Шеф ЦРУ в Москве: С чем «личный разведчик Трампа» прилетал к Путину — что говорят западные СМИ и что — Скотт Риттер

Шеф ЦРУ в Москве: С чем «личный разведчик Трампа» прилетал к Путину — что говорят западные СМИ и что — Скотт Риттер

«Запад проиграл. Теперь вопрос в том, как Соединенным Штатам выйти из сложившейся ситуации, сохранив лицо» Константин Ольшанский На фото: директор ЦРУ Джон Рэтклифф (Фото: Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС) Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию пытались замаскировать всеми способами.

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Комментарии
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Александр Переверзев
США даже с &quot;того света&quot; будут маячить: мы победили!
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1 м.
Алексей Тан
&quot;&quot; администрация США приказала киевскому режиму прекратить любые удары по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России до конца дня 26 августа.&quot;&quot;  ============ : В Москве ОНИ, решают вопрос о СПАСЕНИИ Израиля и Украины.... А вопрос с Ираном (персами) и Ормузом,... так тот решается... ТОЛЬКО в ПЕКИНЕ!!!. ------------- И этот &quot;узел&quot;.... могут разрубить, только Пекин и Москва!!!... а сионистам и их подстилкам (англосаксам)... языки в ЖОПУ пора засунуть.
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1 м.