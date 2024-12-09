МИД Ирана осудил вторжение Израиля в Сирию и потребовал реакции ООН

Иранские власти осудили вторжение израильских войск на сирийскую территорию. Министерство иностранных дел Ирана призвало Совет Безопасности ООН привлечь Израиль к ответу за такие действия, сообщило РИА «Новости».
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