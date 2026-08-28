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Mash: cкандал с "Газпром Ареной" может закрыть дорогу в РФ зарубежным артистам

Mash: cкандал с "Газпром Ареной" может закрыть дорогу в РФ зарубежным артистам

Ситуация вокруг планируемого концерта Канье Уэста в Санкт‑Петербурге может привести к изменениям на рынке концертных мероприятий.

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