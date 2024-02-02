Госдума приняла закон о конфискации имущества по делам "врагов народа"

Закон о возможности конфискации имущества за фейки об армии и призывы против безопасности страны Госдума приняла единогласно.
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