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Госдума приняла закон о конфискации имущества по делам "врагов народа"

Госдума приняла закон о конфискации имущества по делам "врагов народа"

Закон о возможности конфискации имущества за фейки об армии и призывы против безопасности страны Госдума приняла единогласно.

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Комментарии
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picarev Писарев
Россия как всегда поздно обувается.
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1 д.
Лариса Фомичева
Давно было пора им всем наступить на яйца.Это для них самое больное.А хоть и клитор плоскогубцами выташшить.
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1 д.
Леонид Никулин
лучше поздно чем никогда..ну хоть что то полезное
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22 час.

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