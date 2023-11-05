Две трети рынка электромобилей произведено в Китае

За год существенно изменилась структура российского рынка новых электромобилей. По данным маркетингового агентства НАПИ, согласно итогам девяти месяцев 2023 года почти две трети рынка заняли электромобили, произведенные в Китае.
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