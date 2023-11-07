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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Христофор Ефимов: Происходящая ситуация в стране направила к трансформации бизнеса, что позволило приумножить результаты

Христофор Ефимов: Происходящая ситуация в стране направила к трансформации бизнеса, что позволило приумножить результаты

Сегодня «ИНФОРМЕР» беседует с учредителем и директором компании ООО «Крымский дар», активным членом Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» с Христофором Ефимовым Расскажите, пожалуйста, о том, как начинался Ваш путь в бизнесе? Меня зовут Христофор Ефимов, родился 1 марта 1990 г.

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