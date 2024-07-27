Экс-биатлонист Васильев заявил, что глава МОК Бах приветствует всякую мерзость

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал церемонию открытия летних Олимпийских игр, заявив, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) приветствует всякую мерзость, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии