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Экс-биатлонист Васильев заявил, что глава МОК Бах приветствует всякую мерзость

Экс-биатлонист Васильев заявил, что глава МОК Бах приветствует всякую мерзость

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал церемонию открытия летних Олимпийских игр, заявив, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) приветствует всякую мерзость, передает РИА Новости.

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