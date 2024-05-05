Мария Шукшина выразила всё своё отношение к современному кинематографу

Известная российская актриса Мария Шукшина высказала свое мнение о современном кинематографе. По ее словам, последние работы коллег её отца, актера и режиссера Василия Шукшина, не вызывают интереса у зрителей.
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