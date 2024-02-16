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Борьба с алкоголизмом: президент Путин подписал закон о борьбе с «наливайками»

Борьба с алкоголизмом: президент Путин подписал закон о борьбе с «наливайками»

Борьба с алкоголизмом: президент Путин подписал закон о борьбе с «наливайками» Ирэн ОрлонскаяНовым законом, подписанным Президентом России, Владимиром Путиным, совершенно усиливаются меры контроля в сфере незаконных поставок алкогольной продукции.

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