Азиатские фондовые индексы завершили день ростом

Ключевые азиатские индексы завершили день в плюсе: японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng — на 0,1%, австралийский ASX 200 — на 0,4%, индийский Nifty 50 — на 0,3%.
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