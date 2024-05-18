Юрий Подоляка: ВСУ могут оказаться в мышеловке

Начинают приходить подробности штурма позиций ВСУ в районе н.п. Липцы. Как и ожидалось, российские штурмовики идут по холму восточнее села и тем самым пытаются перерезать линии снабжения групировки ВСУ в Липцах и Слобожанском.
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