Очередной убийца конкурентов от BYD. Компания выпустит дешевый 7-местный кроссовер BYD Tang DM-i Honor Edition с расходом 5,5 л/100 км

На этой неделе BYD взбодрила авторынок Китая, выпустив на рынок дешевый гибридный седан Destroyer 05 Honor Edition и подешевевший (и улучшенный) хетчбэк Dolphin Honor Edition, а сейчас на подходе ещё одна модель Honor Edition — гибридный кроссовер BYD Tang DM-i Honor Edition.
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