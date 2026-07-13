В Госдуме предложили привязать размер минимальной пенсии к МРОТ

Во многих регионах прожиточный минимум пенсионера заметно ниже федерального МРОТ, из-за чего пенсионеры фактически оказываются в менее защищенном положении, чем работающие граждане с минимальной оплатой труда Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия" и ее фракции в Государственной Думе, выступил с предложением установить фиксированный уровень материального обеспечения для пенсионеров, основанный на федеральном минимальном размере оплаты труда (МРОТ).
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