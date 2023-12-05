Бывший временным спикером палаты представителей Макгенри покинет конгресс США

Конгрессмен Патрик Макгенри, бывший после отстранения от должности Кевина Маккарти временным спикером палаты представителей, заявил, что покидает конгресс США и больше не будет переизбираться на новый срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии