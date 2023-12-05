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Бывший временным спикером палаты представителей Макгенри покинет конгресс США

Бывший временным спикером палаты представителей Макгенри покинет конгресс США

Конгрессмен Патрик Макгенри, бывший после отстранения от должности Кевина Маккарти временным спикером палаты представителей, заявил, что покидает конгресс США и больше не будет переизбираться на новый срок.

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