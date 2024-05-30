Конференция международных доноров собрала более 8 млрд долларов для сирийцев и сирийских беженцев

По итогам встречи международных доноров в Брюсселе в понедельник было принято решение выделить 7,5 млрд евро (8,1 млрд долларов) в виде грантов и кредитов для поддержки сирийцев, пострадавших от войны, бедности и голода.
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