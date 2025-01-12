Переговоры на горизонте: Швейцария инициирует встречу Трампа и Путина для обсуждения мира

Об этом сообщила швейцарская газета со ссылкой на представителя МИД страны Николя Бидо. Бидо отметил, что после июньского саммита мира в Бюргенштоке, Украина, Россия и США неоднократно обращались к Швейцарии с просьбой о поддержке любых дипломатических инициатив по установлению мира.