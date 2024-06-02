Как в Риге зародился русский автопром: история «Руссо-Балта»

Представляете, в городе Павлодар (республика Казахстан) сохранилась теплушка, выпущенная Русско-Балтийским вагонным заводом в 1894 году — за два года до постройки первого русского автомобиля инженерами Яковлевым и Фрезе! А колёсные пары уникального вагона и того старше — изготовлены в 1877 году.