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Как в Риге зародился русский автопром: история «Руссо-Балта»

Как в Риге зародился русский автопром: история «Руссо-Балта»

Представляете, в городе Павлодар (республика Казахстан) сохранилась теплушка, выпущенная Русско-Балтийским вагонным заводом в 1894 году — за два года до постройки первого русского автомобиля инженерами Яковлевым и Фрезе! А колёсные пары уникального вагона и того старше — изготовлены в 1877 году.

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