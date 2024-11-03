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Индия запускает пакет стимулов для развития производства экологически чистой стали

Индия запускает пакет стимулов для развития производства экологически чистой стали

Индия запускает пакет стимулов для развития производства экологически чистой стали Татьяна АрестоваПравительство Индии активно работает над созданием пакета стимулов, направленного на развитие производства экологически чистой стали в стране.

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