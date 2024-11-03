Индия запускает пакет стимулов для развития производства экологически чистой стали Татьяна АрестоваПравительство Индии активно работает над созданием пакета стимулов, направленного на развитие производства экологически чистой стали в стране.
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