Европарламент не признает правительство и президента Грузии — евродепутат

Европейский парламент не признает ни правительство Грузии, ни вновь избранного президента страны, 16 января заявил председатель комитета по международным отношениям Европарламента Дэвид Макаллистер в интервью агентству InterpressNews.
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