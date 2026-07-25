В Родниках продают деревообрабатывающее производство за 33 млн рублей

Вместе с бизнесом передаются трактор МТЗ-82, вилочный погрузчик «Балканкар», сушильная камера на 50 кубометров, собственная котельная с двумя пеллетными котлами по 150 кВт и дровяным котлом на 250 кВт, а также линии склейки, строжки и производства древесной гранулы.