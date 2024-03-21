В Петербурге «полковник ФСБ» задержан по подозрению во взятках за «покровительство»

У одного из бизнесменов он потребовал более 1 млн сразу и 150 тыс. ежемесячно. Сотрудники ФСБ задержали Игоря Жарского, подозреваемого в совершении мошенничеств в отношении представителей коммерческих организаций, которым он представлялся действующим сотрудником ФСБ России в звании полковник.