В Петербурге «полковник ФСБ» задержан по подозрению во взятках за «покровительство»

У одного из бизнесменов он потребовал более 1 млн сразу и 150 тыс. ежемесячно. Сотрудники ФСБ задержали Игоря Жарского, подозреваемого в совершении мошенничеств в отношении представителей коммерческих организаций, которым он представлялся действующим сотрудником ФСБ России в звании полковник.
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