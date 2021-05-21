Жарко будет, но всего один день: погода в выходные в Уссурийске

Жарко будет, но всего один день: погода в выходные в Уссурийске

В ближайшие выходные дни погода в Уссурийске будет отличаться. Движение гребня антициклона испортит комфортную субботу, принеся холод и сильный ветер, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх