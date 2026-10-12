Штурмовик рассказал, как ВСУ используют пленных как живые ловушки

Украинские военные начали применять российских военнопленных как живые ловушки, вешая на них взрывчатку и отправляя назад для разведки и уничтожения позиций.
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