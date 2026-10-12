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Несекретные материалы

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Штурмовик рассказал, как ВСУ используют пленных как живые ловушки

Штурмовик рассказал, как ВСУ используют пленных как живые ловушки

Украинские военные начали применять российских военнопленных как живые ловушки, вешая на них взрывчатку и отправляя назад для разведки и уничтожения позиций.

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