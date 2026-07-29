Суд почти вдвое сократил срок бывшему замминистра обороны Попову

Второй Западный окружной военный суд в Москве, рассмотрев апелляцию осужденного за масштабные хищения бюджетных средств бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, смягчил ему наказание, почти вдвое сократив срок заключения — с 19 до 10 лет колонии строгого режима.