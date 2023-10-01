Intel Raptor Lake Refresh засветились у канадского ритейлера, цены ненамного выше чем у предыдущего поколенияНе так давно магазин PC Canada опубликовал список будущих процессоров Intel для настольных ПК из серии Core 14-го поколения.
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