Экс-глава Искитимского района Лагода не признал вину в продаже острова

С последним словом выступил в суде Олег Лагода. В Искитимском районном суде 3 октября с последним словом выступил бывший глава района Олег Лагода, которого обвиняют в превышении полномочий по делу о продаже острова на Новосибирском водохранилище.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии